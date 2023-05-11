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Коттеджи в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

Agios Pavlos Municipal Unit
3
Коттедж В архив
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6 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 3 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 135,000
Коттедж 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 6 спален в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000

Параметры недвижимости в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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