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Квартиры с видом на горы в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

Agios Pavlos Municipal Unit
21
Neapoli Municipal Unit
16
Pefka
3
Pefka Municipal Unit
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 175,000
Квартира 3 комнаты в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Этаж 12/1
€ 200,000
Квартира 6 спален в Pefka, Греция
Квартира 6 спален
Pefka, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,100,000

Параметры недвижимости в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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