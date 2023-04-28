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Жильё в Municipality of Nea Smyrni, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nea Smyrni, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 225,000
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
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