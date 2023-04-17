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Купить таунхаус в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

Наксос
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни
Aghia Anna, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни
Aghios Prokopios, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
Таунхаус 5 спаленв Наксос, Греция
Таунхаус 5 спален
Наксос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 385,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…

Параметры недвижимости в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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