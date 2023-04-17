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Купить коттедж в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 спаленв Galini, Греция
Коттедж 7 спален
Galini, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 4 спа…

Параметры недвижимости в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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