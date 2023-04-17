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  5. Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades

Купить недвижимость в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

Наксос
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6 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни
Aghia Anna, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни
Aghios Prokopios, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
Таунхаус 5 спаленв Наксос, Греция
Таунхаус 5 спален
Наксос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 385,000
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Таyнхаус рас…
Дом 1 спальняв Danakos, Греция
Дом 1 спальня
Danakos, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 50,000
Код: 1158 - Деревня Чимарос, Цикаларио, Наксос ПРОДАЕТСЯ Камень - построенный Традиционный д…
Коттедж 7 спаленв Galini, Греция
Коттедж 7 спален
Galini, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 4 спа…
Вилла 1 комнатав Moutsouna, Греция
Вилла 1 комната
Moutsouna, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Вилла на продажу в восточной части Наксоса. Недвижимость состоит из 2 независимых независимы…

Параметры недвижимости в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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