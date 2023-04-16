ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Nafplio
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в Municipality of Nafplio, Греция
Municipal Unit of Nafplio
1
Нафплион
1
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 5 спален
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
2 ванных комнат
2 Этаж
€ 220,000
Akriton ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 180 m2, 2 Уровни…
Дом 4 спальни
Греция, Греция
5 Количество комнат
185 м²
€ 480,043
Продается 3-этажная вилла площадью 185 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Дом 1 комната
Municipality of Athens, Греция
1 Количество комнат
640 м²
€ 12,501,124
Продается уникальная вилла в престижном районе северной части Афин. Построенное из высококач…
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 60,000
Квартира на продажу в KALAMITSA 60 SQ.M. 100M ОТ ПЛЯЖА. Она имеет одну гостиную кухню с двум…
Таунхаус 4 спальни
Рафина, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 258,590
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Дом 6 спален
Македонии и Фракии, Греция
230 м²
€ 650,058
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Дом 3 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 611446 - Квартира на продажу в Краниди Порточели за € 220.000. Это 95 кв. …
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат
110 м²
2/1 Этаж
€ 360,032
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 2
€ 1,000,090
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Дом 3 спальни
Малый Принос, Греция
3 ванных комнат
€ 230,000
Комплекс традиционных домов в районе Микрос Принос в Тасосе. Он имеет общую площадь 500 кв.м…
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 943,904
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Дом 3 спальни
Греция, Греция
4 Количество комнат
156 м²
Количество этажей 3
€ 445,040
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты