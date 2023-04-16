Купить таунхаус с бассейном в Municipality of Nafplio, Греция

Квартира 2 комнаты Kavala Prefecture, Греция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²

€ 60,000

Квартира на продажу в KALAMITSA 60 SQ.M. 100M ОТ ПЛЯЖА. Она имеет одну гостиную кухню с двум…