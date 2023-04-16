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Купить таунхаус с видом на горы в Municipality of Nafplio, Греция

Municipal Unit of Nafplio
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Нафплион
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2 объекта найдено
Таунхаус 6 спаленв Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 470,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 4 спальнив Нафплион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Нафплион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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