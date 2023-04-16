Купить квартира-студия с видом на горы в Municipality of Nafplio, Греция

Коттедж 4 спальни Афины, Греция 6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 147,485

Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…