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Купить квартира-студия в Municipality of Nafplio, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

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