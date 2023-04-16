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Купить недвижимость с видом на горы в Municipality of Nafplio, Греция

Municipal Unit of Nafplio
4
Нафплион
3
6 объектов найдено
Таунхаус 6 спаленв Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 470,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Таунхаус 4 спальнив Нафплион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Нафплион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Квартира 2 спальнив Aria, Греция
Квартира 2 спальни
Aria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Коттедж 1 комнатав Kallithea, Греция
Коттедж 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
Коттедж 4 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 3 спальнив Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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