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Купить дом с бассейном в Municipality of Nafplio, Греция

Municipal Unit of Nafplio
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Нафплион
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1 объект найдено
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 265,000
Асини, Особняк Продажа, 75 кв.м., Статус объекта: Отличное, Этаж: Цокольный, 2 Уровни, 2 Спа…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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