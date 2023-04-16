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Купить дом с видом на море в Municipality of Nafplio, Греция

Municipal Unit of Nafplio
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Нафплион
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3 объекта найдено
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 265,000
Асини, Особняк Продажа, 75 кв.м., Статус объекта: Отличное, Этаж: Цокольный, 2 Уровни, 2 Спа…
Таунхаус 6 спаленв Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 470,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Коттедж 4 спальнив Kantia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kantia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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