ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Nafplio
Коттеджи
Купить коттедж с бассейном в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 2 спальни
Сета, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 106,189
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 78,659
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Таунхаус 3 спальни
demos kassandras, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 344,132
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Коттедж 4 спальни
Неа Политеа, Греция
420 м²
€ 120,011
Квартира 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 27,531
Продается квартира площадью 28 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
Вилла 1 комната
Chalikounas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 983,234
На продажу выставлены 2 виллы по 100 кв.м каждая, находящиеся по соседству, в районе Халикун…
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
5 Количество комнат
160 м²
€ 1,600,144
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
210 м²
€ 300,027
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
112 м²
Количество этажей 2
€ 365,033
Таунхаус в закрытом премиум-комлеске в городе Каливес площадью 103 кв.м. и земельным участко…
Дом 2 спальни
Греция, Греция
310 м²
€ 360,032
Продается 3-этажный коттедж площадью 310 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 255,641
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 639,102
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 4 спаль…
Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты