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Купить коттедж с бассейном в Municipality of Nafplio, Греция

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Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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