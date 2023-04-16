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Купить коттедж в Municipality of Nafplio, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Kantia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kantia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 1 комнатав Kallithea, Греция
Коттедж 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
Коттедж 4 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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