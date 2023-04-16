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Купить квартиру в Municipality of Nafplio, Греция

Municipal Unit of Nafplio
2
Нафплион
2
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Студия 1 комнатав Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Квартира 2 спальнив Aria, Греция
Квартира 2 спальни
Aria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальнив Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
Квартира 3 спальнив Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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