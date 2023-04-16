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Купить недвижимость в Municipality of Nafplio, Греция

Municipal Unit of Nafplio
4
Нафплион
3
14 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
Цена по запросу
Property Code: 11910 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Kavos for €130.000 . This 98 sq.…
Дом 3 комнатыв Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Дом 4 комнатыв Nea Tiryntha, Греция
Дом 4 комнаты
Nea Tiryntha, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
Цена по запросу
ID Real Estate: 11720 - Exostis, дом на одну семью непрерывно 3 КУПИТЬ этажи Жилая площадь о…
Дом 5 спаленв Нафплион, Греция
Дом 5 спален
Нафплион, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 590,000
02/02/2022 Предлагая отличный вид на море и легкий доступ ( всего в 100 метрах ) к красивому…
Студия 1 комнатав Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 265,000
Асини, Особняк Продажа, 75 кв.м., Статус объекта: Отличное, Этаж: Цокольный, 2 Уровни, 2 Спа…
Таунхаус 6 спаленв Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 470,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Коттедж 4 спальнив Kantia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kantia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Таунхаус 4 спальнив Нафплион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Нафплион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
Квартира 2 спальнив Aria, Греция
Квартира 2 спальни
Aria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальнив Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
Коттедж 1 комнатав Kallithea, Греция
Коттедж 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
Коттедж 4 спальнив Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Квартира 3 спальнив Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни
Нафплион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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