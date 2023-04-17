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Купить вилла с видом на море в Municipality of Nafpaktia, Греция

Municipal Unit of Nafpaktos
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
Вилла 4 спальнив ano platanites, Греция
Вилла 4 спальни
ano platanites, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Municipality of Nafpaktia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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