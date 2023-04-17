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Купить недвижимость в Municipality of Nafpaktia, Греция

Municipal Unit of Nafpaktos
2
Навпактос
1
7 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
Таунхаус 1 комнатав ano platanites, Греция
Таунхаус 1 комната
ano platanites, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
Таунхаус 3 спальнив ano platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano platanites, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 4 спальнив makyneia, Греция
Коттедж 4 спальни
makyneia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…
Вилла 4 спальнив ano platanites, Греция
Вилла 4 спальни
ano platanites, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Таунхаус 3 спальнив ano platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano platanites, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 2 спальнив skala, Греция
Коттедж 2 спальни
skala, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в Municipality of Nafpaktia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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