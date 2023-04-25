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Таунхаусы в Municipality of Mytilene, Греция

Митилини
3
Petra
1
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3 объекта найдено
Таунхаус 5 спален в Митилини, Греция
Таунхаус 5 спален
Митилини, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
Таунхаус 3 спальни в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 3 спальни в Митилини, Греция
Таунхаус 3 спальни
Митилини, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…

Параметры недвижимости в Municipality of Mytilene, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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