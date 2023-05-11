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Виллы с видом на море в Municipality of Mykonos, Греция

Миконос
10
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13 объектов найдено
Вилла 6 спален в Миконос, Греция
Вилла 6 спален
Миконос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
€ 3,450,000
Вилла 9 спален в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 9 спален
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Вилла 3 спальни в Klouvas, Греция
Вилла 3 спальни
Klouvas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 4,600,000
Вилла 7 спален в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Faros Armenistis, Греция
Вилла 4 спальни
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 8 спален в Plintri, Греция
Вилла 8 спален
Plintri, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 3 комнаты в Ано-Мера, Греция
Вилла 3 комнаты
Ано-Мера, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Вилла 1 комната в Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 8,700,000
Вилла 5 спален в Ано-Мера, Греция
Вилла 5 спален
Ано-Мера, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Вилла 6 спален в Ано-Мера, Греция
Вилла 6 спален
Ано-Мера, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Ornos, Греция
Вилла 4 спальни
Ornos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Вилла 1 комната в Plintri, Греция
Вилла 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Вилла 1 комната в Plintri, Греция
Вилла 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000

Параметры недвижимости в Municipality of Mykonos, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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