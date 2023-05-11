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  5. Municipality of Mykonos

Жильё с видом на горы в Municipality of Mykonos, Греция

Миконос
13
10 объектов найдено
Вилла 7 спален в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 1 спальня в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 1 спальня
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 650,000
Вилла 4 спальни в Faros Armenistis, Греция
Вилла 4 спальни
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Таунхаус 1 комната в Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Вилла 8 спален в Plintri, Греция
Вилла 8 спален
Plintri, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 3 комнаты в Ано-Мера, Греция
Вилла 3 комнаты
Ано-Мера, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Таунхаус 3 спальни в Ано-Мера, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ано-Мера, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 700,000
Вилла 1 комната в Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 8,700,000
Вилла 6 спален в Ано-Мера, Греция
Вилла 6 спален
Ано-Мера, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Ornos, Греция
Вилла 4 спальни
Ornos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 4,000,000

Параметры недвижимости в Municipality of Mykonos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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