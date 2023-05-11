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Коттеджи в Municipality of Mykonos, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж в Ано-Мера, Греция
Коттедж
Ано-Мера, Греция
Площадь 285 м²
€ 1,200,000
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Mykonos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Mykonos, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коттедж 3 спальни в Миконос, Греция
Коттедж 3 спальни
Миконос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 570,000

Параметры недвижимости в Municipality of Mykonos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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