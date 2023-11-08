Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Municipality of Moni

Жильё в Municipality of Moni, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Мони, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Мони, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€260,000

Параметры недвижимости в Municipality of Moni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти