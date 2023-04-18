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Купить таунхаус с видом на горы в Municipality of Monemvasia, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комнатав Gerakas, Греция
Таунхаус 1 комната
Gerakas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…

Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

с видом на море
с бассейном
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