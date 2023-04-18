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Купить квартиру в Municipality of Monemvasia, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Gefyra, Греция
Квартира 1 комната
Gefyra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 980,000
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…

Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

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