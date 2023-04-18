ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эгейских островов
периферия Южные Эгейские острова
Municipality of Milos
Купить недвижимость с видом на море в Municipality of Milos, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 4 спальни
Перахора, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 329,749
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальни
Греция, Греция
3 ванных комнат
225 м²
€ 480,000
Эти дома для продажи в Кинопиасте расположены недалеко от главной дороги, которая ведет к Га…
Таунхаус 2 спальни
Пилалимата, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 159,878
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
5 Количество комнат
245 м²
Количество этажей 3
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
1 ванных комнат
47 м²
€ 164,131
Property Code: 3-1203 - Apartment FOR SALE in Pallini Pefkochori for €169.000 . This 47 sq. …
Дом 7 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
220 м²
Цена по запросу
ID Недвижимость: 11655 - Πετροθάλασσα, дом на одну семью непрерывно на возвышенном мезонине,…
Коттедж 4 спальни
Trilofos, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 229,825
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 56,957
Продается квартира площадью 42 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 194,238
Квартира 3 спальни
Неа-Палатия, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 99,924
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Дом 2 спальни
Каландра, Греция
1 ванных комнат
130 м²
€ 170,932
The maisonetta is located in the suburbs of Posidi and Kalandra villages 3 km from the nice …
Дом
Македонии и Фракии, Греция
450 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
Параметры недвижимости в Municipality of Milos, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты