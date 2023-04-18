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Купить недвижимость в Municipality of Milos, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Зефирия, Греция
Квартира 2 спальни
Зефирия, Греция
1 ванных комнат 81 м²
€ 200,000
Marousi north of Athens Agioi Anargiroi area, apartment of 81sq.m. 4th floor bright in a goo…

Параметры недвижимости в Municipality of Milos, Греция

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