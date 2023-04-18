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Купить недвижимость в Municipality of Messini, Греция

Месини
3
5 объектов найдено
Дом 4 спальнив Месини, Греция
Дом 4 спальни
Месини, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 220,000
Продажа отдельно стоящего дома, Мессини, Агиос Константинос, 200 кв.& Sigma; & epsilon; & om…
Дом 4 спальнив Петалиди, Греция
Дом 4 спальни
Петалиди, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 695,000
Продажа отдельно стоящего дома, Петалиди, 280 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & ка…
Дом 2 спальнив Месини, Греция
Дом 2 спальни
Месини, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается отдельно стоящий дом площадью 156 м2 в прекрасном городе Мессини. Отель расположен…
Дом 2 спальнив Каламаки, Греция
Дом 2 спальни
Каламаки, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 130,000
In the beautiful area of Gambria, this 140 sq.m home constructed entirely from stone, is for…
Вилла 2 спальнив Месини, Греция
Вилла 2 спальни
Месини, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipality of Messini, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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