Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Municipality of Mesolongi
  6. Виллы

Купить вилла с видом на море в Municipality of Mesolongi, Греция

Лехена
1
Месолонгион
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 8 спаленв Лехена, Греция
Вилла 8 спален
Лехена, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Municipality of Mesolongi, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти