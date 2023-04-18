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Купить коттедж в Municipality of Mesolongi, Греция

Лехена
1
Месолонгион
1
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни
Лехена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в Municipality of Mesolongi, Греция

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с бассейном
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