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Купить квартиру в Municipality of Mesolongi, Греция

Municipal Unit of Iera Poli Messologhiou
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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв ano koudouni, Греция
Квартира 1 спальня
ano koudouni, Греция
1 ванных комнат 3 Этаж
€ 72,000
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …

Параметры недвижимости в Municipality of Mesolongi, Греция

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