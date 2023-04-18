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Купить недвижимость в Municipality of Mesolongi, Греция

Municipal Unit of Iera Poli Messologhiou
2
Лехена
2
Месолонгион
2
4 объекта найдено
Квартира 1 спальняв ano koudouni, Греция
Квартира 1 спальня
ano koudouni, Греция
1 ванных комнат 3 Этаж
€ 72,000
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
Таунхаус 3 спальнив ano koudouni, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano koudouni, Греция
2 ванных комнат 2 Этаж
€ 129,000
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 116 m2, , Хорош…
Коттедж 4 спальнив Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни
Лехена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Вилла 8 спаленв Лехена, Греция
Вилла 8 спален
Лехена, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …

Параметры недвижимости в Municipality of Mesolongi, Греция

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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