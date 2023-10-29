ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Маруси
Виллы
Виллы в Маруси, Греция
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Moles Kalyves, Греция
6
2
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€793,165
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
2
167 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€308,306
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
3
1
80 м²
4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€118,975
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
3
1
80 м²
6/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
€173,505
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
5
258 м²
3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€346,635
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
107 м²
Property Code: HPS4264 - Apartment FOR SALE in Thermaikos Peraia for €295.000 . This 107 sq.…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
2
1
55 м²
2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€138,804
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
350 м²
2
Новая цена!!! Предлагается на продажу квартира в элитном районе северной столицы Греции, гор…
€594,873
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
5
220 м²
Продается дуплекс площадью 220 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
€646,447
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перея, Греция
5
2
178 м²
2/1
Area : Perea
€292,479
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Никити, Греция
3
97 м²
-1
Никити 1,5 КМ ОТ ЦЕНТРА И ПРИМЕРНО В 350 М ОТ МОРЯ У ВИЧ-БАРА SAINT GEORGE 2 ВАННЫХ КОМНАТ…
€546,994
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на город, с furnishings
Перея, Греция
11
3
330 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€386,668
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL