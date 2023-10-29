Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Municipality of Malia
  5. Коттеджи

Коттеджи в Municipality of Malia, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Малия, Греция
Коттедж 2 спальни
Малия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€139,000

Параметры недвижимости в Municipality of Malia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти