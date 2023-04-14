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Купить вилла с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Лутракион
4
Вилла В архив
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7 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 1 спальняв Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 6 спаленв Agia Sotira, Греция
Вилла 6 спален
Agia Sotira, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 6 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 6 спален
Лутракион, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
Вилла 5 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 5 спален
Лутракион, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 7 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 7 спален
Лутракион, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Вилла 1 комнатав Перахора, Греция
Вилла 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагается на продажу комплекс состоящий из трех автономных вилл общей площядью в 500 кв.м…

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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