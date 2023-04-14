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Купить таунхаус с бассейном в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Лутракион
10
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

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