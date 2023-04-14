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Купить таунхаус с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Лутракион
10
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12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальнив Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 5 спаленв kallithea, Греция
Таунхаус 5 спален
kallithea, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 3 спальнив kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 2 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 4 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Таунхаус 3 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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