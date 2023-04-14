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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

Купить недвижимость с бассейном в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
76
Лутракион
39
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
1
9 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Квартира 3 спальнив kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 195,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Таунхаус 4 спальнив kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Вилла 1 спальняв Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 6 спаленв kallithea, Греция
Вилла 6 спален
kallithea, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Квартира 3 спальнив Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Вилла 4 спальнив Перахора, Греция
Вилла 4 спальни
Перахора, Греция
6 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 890,000
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 спальных …
Вилла 5 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 5 спален
Лутракион, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Вилла 7 спаленв Лутракион, Греция
Вилла 7 спален
Лутракион, Греция
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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