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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
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Купить коттедж в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
24
Лутракион
10
Коттедж В архив
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28 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 3 спальнив Айи-Теодори, Греция
Коттедж 3 спальни
Айи-Теодори, Греция
1 ванных комнат 201 м²
€ 170,000
Agioi Theodoroi Korinthias settlement Katsimidi holiday house of 201sq.m. with a unique pano…
Коттедж 4 спальнив Айи-Теодори, Греция
Коттедж 4 спальни
Айи-Теодори, Греция
2 ванных комнат 201 м²
€ 230,000
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 5 спаленв kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальнив kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 комнатав Лутракион, Греция
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продаются 3 коттеджа, находящиеся в стадии строительства, в городе Лутраки. Дома расположены…
Коттедж 6 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 3 спальнив Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
Коттедж 1 комнатав Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната
Agia Sotira, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
Коттедж 4 спальнив kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Коттедж 5 спаленв Pisia, Греция
Коттедж 5 спален
Pisia, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 1 спальняв kallithea, Греция
Коттедж 1 спальня
kallithea, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 107,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 4 спальнив Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни
Pisia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из 4 спальных комна…
Коттедж 1 комнатав Pisia, Греция
Коттедж 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагаютсяна продажу 2недостроенныхкоттеджа, площадью в 80кв.мкаждый
Коттедж 4 спальнив Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни
Pisia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 3 спальнив Кирас Вриси, Греция
Коттедж 3 спальни
Кирас Вриси, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 495,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Перахора, Греция
Коттедж 5 спален
Перахора, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
Коттедж 5 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Коттедж 4 спальнив Перахора, Греция
Коттедж 4 спальни
Перахора, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 9 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 9 спален
Лутракион, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 4 спальнив Кирас Вриси, Греция
Коттедж 4 спальни
Кирас Вриси, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
Коттедж 2 спальнив Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 4 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 4 спальни
Лутракион, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
Коттедж 1 комнатав Pisia, Греция
Коттедж 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
Коттедж 6 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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