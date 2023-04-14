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Купить квартиру с бассейном в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
25
Лутракион
15
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
1
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 195,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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