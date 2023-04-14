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Купить квартиру в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
25
Лутракион
15
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
1
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31 объект найдено
Квартира 1 комнатав Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 195,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 37 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Pisia, Греция
Квартира 1 спальня
Pisia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Pisia, Греция
Квартира 2 спальни
Pisia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 комнатав Pisia, Греция
Квартира 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 32 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 5 спаленв Pisia, Греция
Квартира 5 спален
Pisia, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 220 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Pisia, Греция
Квартира 2 спальни
Pisia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 53,000
Продается квартира площадью 36 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 1 спальняв Айи-Теодори, Греция
Квартира 1 спальня
Айи-Теодори, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Аттике. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 215,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 1 комнатав kallithea, Греция
Квартира 1 комната
kallithea, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 56,000
Продается квартира площадью 32 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни
Айи-Теодори, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 128,000
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 2 спальнив Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни
Айи-Теодори, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 44 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 118,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
Квартира 2 спальнив Агиос Хараламбос, Греция
Квартира 2 спальни
Агиос Хараламбос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 73 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 40 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 комнатав Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 232,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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