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  5. Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi

Купить недвижимость в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

Municipal Unit of Loutraki - Perachora
76
Лутракион
39
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
1
87 объектов найдено
Коттедж 5 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
Квартира 1 комнатав Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Коттедж 3 спальнив Айи-Теодори, Греция
Коттедж 3 спальни
Айи-Теодори, Греция
1 ванных комнат 201 м²
€ 170,000
Agioi Theodoroi Korinthias settlement Katsimidi holiday house of 201sq.m. with a unique pano…
Коттедж 4 спальнив Айи-Теодори, Греция
Коттедж 4 спальни
Айи-Теодори, Греция
2 ванных комнат 201 м²
€ 230,000
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…
Вилла 5 спаленв Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Таунхаус 3 спальнив Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Коттедж 3 спальнив Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни
Лутракион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
Квартира 2 спальнив Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
Вилла 4 спальнив Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
Коттедж 5 спаленв kallithea, Греция
Коттедж 5 спален
kallithea, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Квартира 3 спальнив kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 195,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Коттедж 4 спальнив kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни
kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Квартира 1 спальняв Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 70,000
Продается квартира площадью 37 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Таунхаус 4 спальнив kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни
kallithea, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
Квартира 1 спальняв Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Коттедж 1 комнатав Лутракион, Греция
Коттедж 1 комната
Лутракион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продаются 3 коттеджа, находящиеся в стадии строительства, в городе Лутраки. Дома расположены…
Квартира 1 спальняв Pisia, Греция
Квартира 1 спальня
Pisia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Pisia, Греция
Квартира 2 спальни
Pisia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 1 комнатав Pisia, Греция
Квартира 1 комната
Pisia, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 50,000
Продается квартира площадью 32 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Вилла 1 спальняв Pisia, Греция
Вилла 1 спальня
Pisia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Таунхаус 4 спальнив Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pisia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
Таунхаус 2 спальнив Pisia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pisia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 6 спаленв Лутракион, Греция
Коттедж 6 спален
Лутракион, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Квартира 5 спаленв Pisia, Греция
Квартира 5 спален
Pisia, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 220 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Вилла 1 комнатав Перахора, Греция
Вилла 1 комната
Перахора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
Вилла 6 спаленв kallithea, Греция
Вилла 6 спален
kallithea, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Квартира 2 спальнив Pisia, Греция
Квартира 2 спальни
Pisia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 53,000
Продается квартира площадью 36 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 1 спальняв Айи-Теодори, Греция
Квартира 1 спальня
Айи-Теодори, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Аттике. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
Коттедж 3 спальнив Agia Sotira, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Sotira, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…

Параметры недвижимости в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция

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