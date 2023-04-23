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Жильё в Municipality of Livadia, Греция

Левадия
2
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Левадия, Греция
Квартира 2 спальни
Левадия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Квартира 3 спальни в Левадия, Греция
Квартира 3 спальни
Левадия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 126 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем э…

Параметры недвижимости в Municipality of Livadia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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