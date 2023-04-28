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Квартиры в Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 3/5 Этаж
€ 295,000
&Альфа; & Rho; & Чи; & monicron; & Nu; & Тау; & йота; о и дельта; & йота; & альфа; & му; е &…

Параметры недвижимости в Municipality of Likovrisi - Pefki, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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