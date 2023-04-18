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Купить вилла с видом на море в Municipality of Lavreotiki, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 спаленв Legrena, Греция
Вилла 7 спален
Legrena, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 21,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 976 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…

Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

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