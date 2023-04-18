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Купить вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Legrena, Греция
Вилла 3 спальни
Legrena, Греция
3 ванных комнат 348 м²
€ 1,000,000
Код недвижимости: 1297 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 348 …
Вилла 5 спаленв Legrena, Греция
Вилла 5 спален
Legrena, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 704,000
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 7 спаленв Legrena, Греция
Вилла 7 спален
Legrena, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 21,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 976 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…

Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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