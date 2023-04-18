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Купить таунхаус в Municipality of Lavreotiki, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Legrena, Греция
Таунхаус 4 спальни
Legrena, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

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