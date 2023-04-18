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Купить недвижимость с видом на горы в Municipality of Lavreotiki, Греция

3 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Legrena, Греция
Вилла 5 спален
Legrena, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 704,000
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 4 спальнив Legrena, Греция
Таунхаус 4 спальни
Legrena, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 6 спаленв Legrena, Греция
Коттедж 6 спален
Legrena, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…

Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

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