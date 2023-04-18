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Купить коттедж в Municipality of Lavreotiki, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Legrena, Греция
Коттедж 2 спальни
Legrena, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спаленв Legrena, Греция
Коттедж 6 спален
Legrena, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…

Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

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с видом на море
с бассейном
недорогая
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